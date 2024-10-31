В Австрии выразили желание стать посредником в украинском конфликте

«Если бы Австрии удалось предложить по традиции — которую понимал Бруно Крайский (экс-канцлер республики) как никто другой — чтобы нейтральная Австрия выступила в качестве места для переговоров… то как раз в этом нам следовало бы существенно двигаться вперед. Я боюсь только, что сейчас при раскаленной атмосфере этот нейтралитет не сохраняется. Речь идет в том числе о санкциях (против РФ — ред.), поэтому мы не будем больше восприниматься как нейтральный посредник со стороны России, Путина. Это, к сожалению, проиграно», — сказал Розенкранц в эфире австрийского телевидения ServusTV, отметив, что если бы Австрии удалось восстановить эту роль, то он был бы «первым, кто выступил бы за».