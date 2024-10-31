Василий Небензя: Запад пытается склонить Сеул к поставкам оружия Киеву

Россия выразила обеспокоенность попытками западных стран побудить Южную Корею к поставкам оружия Украине, заявив о надежде, что Сеул проявит осторожность и не пойдет на такой шаг.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя отметил, что западные страны, поддерживающие Украину, уже более двух лет пытаются убедить руководство Южной Кореи развивать военно-техническое сотрудничество с Киевом, включая передачу ему летального оружия.
По словам Небензя, в нынешних условиях такие призывы вызывают активную антикорейскую риторику со стороны Вашингтона, Лондона и Брюсселя, так как собственные запасы вооружений у Киева сильно истощены.
Российская сторона выразила надежду, что Сеул примет взвешенное решение и не поддержит этот политический ход.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что Вашингтон твердо намерен обеспечить безопасность Южной Кореи, используя все доступные арсеналы вооружений, включая ядерное оружие.