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Президент Аргентины уволил главу МИД из-за голосования в пользу Кубы

Аргентина поддержала резолюцию ГА ООН с призывом снять американские санкции против Кубы. Против документа проголосовали только США и Израиль. Ожидалось, что Буэнос-Айрес выступит на стороне своих союзников, этого не произошло.

Источник: AP 2024

Президент Аргентины Хавьер Милей отправил в отставку министра иностранных дел Диану Мондино после того, как Буэнос-Айрес поддержал резолюцию ООН, призывающую к отмене эмбарго в отношении Кубы, сообщает Infocielo.

На ее место, как сообщил пресс-секретарь администрации президента Мануэль Адорни, назначен посол Аргентины в США Херардо Вертейн.

В среду, 30 октября, Генеральная Ассамблея ООН в 32-й раз приняла резолюцию, призывающую США отменить экономические, коммерческие и финансовые санкции против Кубы. За документ проголосовали 187 стран, в том числе четверо из пяти постоянных членов СБ ООН — Великобритания, Китай, Россия и Франция.

В прежние годы Аргентина тоже поддерживала резолюцию, но в этом году, как пишет издание, высказывались предположения, что Буэнос-Айрес не последует «исторической традиции» и выступит на стороне двух главных международных союзников Милея — Израиля и США. Эти две страны проголосовали против документа, а Молдавия воздержалась.

Милей выражал большую заинтересованность в экономическом сближении с США и Израилем, до вступления в должность главы государства в декабре 2023 года он посетил эти две страны. В правительстве Аргентины говорили, что с приходом нового президента Буэнос-Айрес намерен делать упор на развитии отношений с «либеральными демократиями», в числе которых не только США и Израиль, но Канада и Евросоюз. После атаки ХАМАС на Израиль в октябре 2023-го Милей не раз высказывался в поддержку этой страны, а в сентябре, выступая на Генассамблее, осудил ООН за «лицемерие в критике Израиля».

После прихода к власти Милей не стал назначать послов на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле.

ООН