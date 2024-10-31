Президент Аргентины уволил главу МИД из-за голосования в пользу Кубы

Милей выражал большую заинтересованность в экономическом сближении с США и Израилем, до вступления в должность главы государства в декабре 2023 года он посетил эти две страны. В правительстве Аргентины говорили, что с приходом нового президента Буэнос-Айрес намерен делать упор на развитии отношений с «либеральными демократиями», в числе которых не только США и Израиль, но Канада и Евросоюз. После атаки ХАМАС на Израиль в октябре 2023-го Милей не раз высказывался в поддержку этой страны, а в сентябре, выступая на Генассамблее, осудил ООН за «лицемерие в критике Израиля».