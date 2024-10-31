Президент Аргентины уволил главу МИД из-за голосования в пользу Кубы

Президент Аргентины Хавьер Милей отправил в отставку министра иностранных дел Диану Мондино после того, как Буэнос-Айрес поддержал резолюцию ООН, призывающую к отмене эмбарго в отношении Кубы, сообщает Infocielo.
На ее место, как сообщил пресс-секретарь администрации президента Мануэль Адорни, назначен посол Аргентины в США Херардо Вертейн.
В среду, 30 октября, Генеральная Ассамблея ООН в 32-й раз приняла резолюцию, призывающую США отменить экономические, коммерческие и финансовые санкции против Кубы. За документ проголосовали 187 стран, в том числе четверо из пяти постоянных членов СБ ООН — Великобритания, Китай, Россия и Франция.
В прежние годы Аргентина тоже поддерживала резолюцию, но в этом году, как пишет издание, высказывались предположения, что Буэнос-Айрес не последует «исторической традиции» и выступит на стороне двух главных международных союзников Милея — Израиля и США. Эти две страны проголосовали против документа, а Молдавия воздержалась.
Милей выражал большую заинтересованность в экономическом сближении с США и Израилем, до вступления в должность главы государства в декабре 2023 года он посетил эти две страны. В правительстве Аргентины говорили, что с приходом нового президента Буэнос-Айрес намерен делать упор на развитии отношений с «либеральными демократиями», в числе которых не только США и Израиль, но Канада и Евросоюз. После атаки ХАМАС на Израиль в октябре 2023-го Милей не раз высказывался в поддержку этой страны, а в сентябре, выступая на Генассамблее, осудил ООН за «лицемерие в критике Израиля».
После прихода к власти Милей не стал назначать послов на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле.