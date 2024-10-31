Трамп проехал на мусоровозе после слов Байдена об «отбросах»

Затем Белый дом уточнил его слова, добавив апостроф в стенограмму, и заявил, что президент говорил только о комике Тони Хинчклиффе, назвавшем Пуэрто-Рико «плавучим островом мусора», а президент США якобы охарактеризовал так «риторику ненависти» на митинге Трампа в Нью-Йорке, а не самих сторонников политика.