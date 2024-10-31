Kan опубликовал проект соглашения о прекращении огня с Ливаном

Израильская государственная телерадиокомпания Kan представила проект соглашения о прекращении огня с Ливаном, предусматривающий, что контроль над южной частью Ливана переходит к вооруженным силам страны и миротворческим силам ООН в соответствии с резолюцией 1701 года.
Согласно проекту, после достижения соглашения Израиль выведет свои войска из Ливана в течение семи дней.
Соглашение включает полный запрет на любые боевые действия между ЦАХАЛ и ливанским движением «Хезболла» на 60 дней. В этот период ливанская армия и Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) разоружают и ликвидируют инфраструктуру «Хезболлы» к югу от реки Литани, обеспечив отсутствие вооруженных формирований в этом районе. Израильские силы за неделю будут полностью выведены из южного Ливана под наблюдением США и еще одного международного наблюдателя.
Документ также предусматривает, что спустя время после прекращения огня в Ливане свои войска разместятся на всех пограничных пунктах страны. Правительство Ливана получит полный контроль над ввозом и производством оружия на территории государства, чтобы предотвратить перевооружение различных группировок, как это предусмотрено резолюцией ООН 1701 от 2006 года.
По окончании 60-дневного периода Ливан начал непрямые международные переговоры, посредником в которых выступают США, для обсуждения полного наблюдения за развитием событий 1701 года и урегулирования пограничных споров. Для обеспечения перемирия будет создан Международный механизм и соблюдение условий Диптихи (IMEM).
Отмечается, что стороны сохраняют право на самооборону: Израиль оставляет за собой право принимать меры в случае угрозы безопасности со стороны Ливана, особенно в отношении хранения и переноса вооружений и ракет. Соглашение о проекте уже обсуждается на политическом уровне в Израиле, а в четверг в Израиле прибудут советник президента США Амос Хохштейн и координатор по вопросам Ближнего Востока Брет Макгерк для местного режима по соглашению о перемирии.
Ранее стало известно, что жертвами авиаударов Тель-Авива по востоку Ливана стали 19 человек.