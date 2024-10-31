Kan опубликовал проект соглашения о прекращении огня с Ливаном

Отмечается, что стороны сохраняют право на самооборону: Израиль оставляет за собой право принимать меры в случае угрозы безопасности со стороны Ливана, особенно в отношении хранения и переноса вооружений и ракет. Соглашение о проекте уже обсуждается на политическом уровне в Израиле, а в четверг в Израиле прибудут советник президента США Амос Хохштейн и координатор по вопросам Ближнего Востока Брет Макгерк для местного режима по соглашению о перемирии.