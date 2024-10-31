Небензя: США пытаются внушить, что никому нельзя оказывать помощь РФ

Соединенные Штаты пытаются убедить весь мир в «гнилой политике» о недопустимости оказания помощи Москве и ее союзникам. Такое заявление сделал постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Он прокомментировал слухи о якобы «тайном» договоре между РФ и КНДР. По словам дипломата, Вашингтон продвигает политику, что он и другие украинские партнеры могут объединяться для помощи Киеву, а союзники России такого права не имеет.
Небензя добавил, что слухи о переброске военных КНДР в Россию являются фейками. Это голословные утверждения, которые не подкреплены доказательствами.
«Это стремление отвлечь внимание от действительно существенных проблем, представляющих собой угрозу международному миру и безопасности», — указано в сообщении.
Ранее Небензя заявил, что Россия и КНДР продолжают сотрудничать в военной сфере. Это партнерство соответствует международному праву. Оно не представляет угрозы для государств региона.