Небензя пригласил постпреда Британии в Россию, назвавшую РФ «обедневшей»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пригласил своего британского коллегу, Барбару Вудворд, посетить Россию, чтобы лично убедиться в несоответствии ее высказываний о «бедности» страны с высоким уровнем экономического развития.
В ходе заседания Совета Безопасности ООН Небензя поблагодарил Вудворда за «заботу о российском бюджете», отметив, что ее заявление об «обедневшей России» не отражает реальности.
Дипломат подчеркнул, что визит в страну может разочаровывать ее, так как описание России, по его словам, не соответствует представленной картине. На приглашение постпред Великобритании публично не ответила.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика продолжает расти, ВВП страны по итогам года составит 3,9%, что превысит среднемировые темпы.