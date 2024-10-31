Сергей Семка уходит с поста замгубернатора Новосибирской области

Чиновник покинет пост в первых числах ноября 2024 года. Подробности неизвестны, но решение уже принято, и в заявлении об уходе будет написано «по собственному желанию». Эту информацию передал информированный источник «Прецедента».
В правительстве региона информацию не подтверждают, ссылаясь на отсутствие официальных документов. Сам Сергей Семка также отказался комментировать свой уход.
Чиновник работает в органах власти с 90-х годов, был экспертом по делам промышленности и энергетики. Пост заместителя губернатора Сергей занимает с 2014 года.