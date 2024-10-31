Олбани
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Семка уходит с поста замгубернатора Новосибирской области

В ноябре Сергей Семка покинет пост заместителя губернатора Новосибирской области.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Чиновник покинет пост в первых числах ноября 2024 года. Подробности неизвестны, но решение уже принято, и в заявлении об уходе будет написано «по собственному желанию». Эту информацию передал информированный источник «Прецедента».

В правительстве региона информацию не подтверждают, ссылаясь на отсутствие официальных документов. Сам Сергей Семка также отказался комментировать свой уход.

Чиновник работает в органах власти с 90-х годов, был экспертом по делам промышленности и энергетики. Пост заместителя губернатора Сергей занимает с 2014 года.