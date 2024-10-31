Миллер: союзники США выразили беспокойство из-за «плана победы» Зеленского

Союзники Соединенных Штатов выразили некоторое беспокойство после того, как изучили «план победы» Зеленского. Такое заявление сделал официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.
По его словам, он напрямую слышал такую риторику в разговорах с представителями союзных стран. Обсуждение основных положений длится и в данный момент.
«Не думаю, что это обстоятельство усложняет ситуацию, но определенно вызывает беспокойство у ряда наших союзников по НАТО», — отметил Миллер.
Напомним, что свой план Зеленский представил в середине октября. Он рассчитывает, что благодаря ему конфликт на Украине завершится к 2025 году. Документ состоит из пяти пунктов и трех дополнений.
Ранее сообщалось, что Зеленский в рамках так называемого «плана победы» заявил о пакете «неядерного сдерживания» и попросил западные страны передать киевскому режиму ракеты большей дальности «Томагавк». На это заявление негативно отреагировали американские СМИ, что озадачило украинские власти.