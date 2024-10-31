Запущенная КНДР ракета была межконтинентальной, заявило минобороны Японии

«Ракета Северной Кореи была межконтинентальной баллистической. Ракета летела 86 минут и в 8.37 (2.37 мск) упала в 200 километрах к западу от острова Окусири на Хоккайдо в Японском море, за пределами исключительной экономической зоны Японии. Дальность полета составила 1000 километров, высота — более 7000 километров. Таким образом, время полета этой баллистической ракеты стало самым продолжительным, а высота — самой большой. К этому часу информации об ущербе морским и воздушным судам нет», — сказал министр.