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Запущенная КНДР ракета была межконтинентальной, заявило минобороны Японии

ТОКИО, 31 окт — РИА Новости. Запущенная КНДР ракета относилась к межконтинентальным баллистическим, её дальность полета составила 1000 километров, высота — 7000 километров, высота и продолжительность полета были самыми большими за все время пусков, сообщил министр обороны Японии Гэн Накатани журналистам в канцелярии премьер-министра.

Источник: ЦТАК

«Ракета Северной Кореи была межконтинентальной баллистической. Ракета летела 86 минут и в 8.37 (2.37 мск) упала в 200 километрах к западу от острова Окусири на Хоккайдо в Японском море, за пределами исключительной экономической зоны Японии. Дальность полета составила 1000 километров, высота — более 7000 километров. Таким образом, время полета этой баллистической ракеты стало самым продолжительным, а высота — самой большой. К этому часу информации об ущербе морским и воздушным судам нет», — сказал министр.

КНДР провела пуск, предположительно, баллистической ракеты в 7.11 (1.11 мск), вероятно, по навесной траектории, что означает ее пуск под более вертикальным углом с тем, чтобы сократить дальность полета за счет увеличения высоты.

Это 12-й пуск баллистической ракеты в этом году.