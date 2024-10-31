Politico узнал о «точке кипения» в отношениях Венгрии с НАТО из-за России

Саммит прошел в среду, 30 октября, в Будапеште. «Недавно объявленная Венгрией политика экономического нейтралитета и ее растущая зависимость от Москвы и Пекина имеют последствия для безопасности Соединенных Штатов и евроатлантических интересов», — сказал журналистам посол США в Будапеште Дэвид Прессман после мероприятия.
По словам дипломата одной из стран НАТО, последние действия и риторика Венгрии вызывают «серьезное беспокойство». Встреча «была бы полезной возможностью для Венгрии объясниться со своими союзниками, но ее представители отсутствовали на обсуждении», сказал он.
На этом фоне, пишет газета, разочарование союзников по НАТО «достигает точки кипения», поскольку Будапешт «продолжает заигрывать с Россией». В альянсе растут опасения, что Виктор Орбан может превратить страну в «ненадежного партнера».
Несмотря на это, Венгрия участвует в обмене разведывательными данными и обсуждениях с другими членами блока. «По сути, каждый союзник имеет полный доступ ко всем документам НАТО, включая секретные», — отметил бывший помощник генсека Камиль Гранд. По его словам, если Венгрия в какой-то момент «выразит симпатию к взглядам России», обсуждать эти данные станет проблематично, но пока этого не произошло.
Орбан продвигает концепцию экономического нейтралитета, включая «отход от традиционного западного курса». «Мы должны сохранить наши отношения на Востоке и Западе», — говорил он в сентябре. Это привело к сложностям в отношениях Венгрии с другими странами НАТО и Евросоюза, которые выступают за помощь Украине и санкции против России, отмечает издание. Венгрия блокирует планы ЕС по военной поддержке Киева и затрудняет использование прибыли с заблокированных российских активов на эти цели. Этим летом Венгрия отказалась участвовать в миссии НАТО по Украине.
По словам одного из чиновников НАТО, несмотря на расхождения по ряду ключевых вопросов, Венгрия продолжает поддерживать деятельность Североатлантического альянса.