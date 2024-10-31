Politico узнал о «точке кипения» в отношениях Венгрии с НАТО из-за России

Орбан продвигает концепцию экономического нейтралитета, включая «отход от традиционного западного курса». «Мы должны сохранить наши отношения на Востоке и Западе», — говорил он в сентябре. Это привело к сложностям в отношениях Венгрии с другими странами НАТО и Евросоюза, которые выступают за помощь Украине и санкции против России, отмечает издание. Венгрия блокирует планы ЕС по военной поддержке Киева и затрудняет использование прибыли с заблокированных российских активов на эти цели. Этим летом Венгрия отказалась участвовать в миссии НАТО по Украине.