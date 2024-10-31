КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Между тем Япония выразила протест Северной Кореи через международные каналы в Пекине после запуска межконтинентальной баллистической ракеты, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. В настоящее время изучается вопрос, была ли эта ракета МБР нового типа или нет.