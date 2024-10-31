КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря, как сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на данные начальников штабов Объединенного комитета Южной Кореи.
Запуск ракет состоялся спустя несколько часов после того, как оборона глав ведомств Южной Кореи и США позволила согласовать судебное решение предположительного размещения северокорейских войск в России на ежегодных переговорах в Пентагоне.
Министр обороны Японии Гэн Накатани отметил, что полет ракеты стал самым продолжительным из всех запусков КНДР, он продлился 1 час и 26 минут, что указывает на возможность использования ракет нового типа.
Между тем Япония выразила протест Северной Кореи через международные каналы в Пекине после запуска межконтинентальной баллистической ракеты, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. В настоящее время изучается вопрос, была ли эта ракета МБР нового типа или нет.
Ранее постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН рассказал, что Россия и КНДР продолжают сотрудничать в военной сфере. Сотрудничество соответствует международному праву.