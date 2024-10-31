Южная Корея и США проведут учения в ответ на пуск ракеты КНДР

Запуск, как предполагается, межконтинентальной баллистической ракеты состоялся в 07:10 по местному времени (01:10 мск) из района Пхеньяна в сторону Японского моря. Ракета пролетела около 1 000 км. Высоту южнокорейская сторона пока не указывает. В Сеуле пока ведут анализ того, было ли использовано твердое топливо.