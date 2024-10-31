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Южная Корея и США проведут учения в ответ на пуск ракеты КНДР

СЕУЛ, 31 октября. /ТАСС/. Военные Республики Корея и США проведут учения с привлечением американских стратегических средств в ответ на запуск, как предполагается, межконтинентальной баллистической ракеты КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский Комитет начальников штабов.

Источник: AP 2024

«Министры обороны Республики Корея и США договорились показать решимость союза, приняв различные меры, в том числе [проведя] совместные учения с развертыванием американских стратегических средств», — информировали в Комитете начальников штабов. Накануне в Вашингтоне состоялись переговоры министров обороны Республики Корея и США, которые выступили с критикой Пхеньяна по ряду вопросов.

Запуск, как предполагается, межконтинентальной баллистической ракеты состоялся в 07:10 по местному времени (01:10 мск) из района Пхеньяна в сторону Японского моря. Ракета пролетела около 1 000 км. Высоту южнокорейская сторона пока не указывает. В Сеуле пока ведут анализ того, было ли использовано твердое топливо.

В то же время Yonhap со ссылкой на наблюдателей допускает, что могла быть испытана новая ракета. В сентябре в Центральном телеграфном агентстве Кореи были опубликованы фотографии нового мобильного наземного комплекса с 12 осями.

18 сентября КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности, 18 декабря 2023 года народная республика запустила межконтинентальную баллистическую ракету.