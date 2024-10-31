Историк, предсказавший развал СССР, сделал заявление о плане Зеленского

«Одно только название (“плана победы”. — Прим. ред.) напоминает оруэлловский метод полного переосмысления реальности, потому что российская армия наступает», — заявил он.
По мнению Тодда, сейчас перед киевским режимом стоит вопрос не о победе, а о сроках собственного поражения. Европа, в свою очередь, уже не способна поддерживать военные действия на Украине.
«Русские выиграют эту войну», — заключил историк.
Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый «план победы» Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине «комплексного неядерного пакета сдерживания» России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана «зависит от партнеров».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским «план победы», заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, эта программа лишь подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.