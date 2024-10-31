Недостаточное внимание к английскому языку у Владимира Зеленского и главы офиса украинского президента Андрея Ермака создает трудности в переговорах с США, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Украинские политики часто предпочитают общаться по-английски на встречах с представителями власти, не оставляя времени для перевода, однако уровень владения языком у Зеленского посредственный, у Ермака — низкий.
Это вызывает недопонимание, так как американская сторона не всегда уверена в том, что украинские коллеги точно воспринимают их слова и, в свою очередь, понимают их высказывания.
Несмотря на языковые трудности, усилия по налаживанию сотрудничества с НАТО продолжаются. В издании сообщается, что группа американских чиновников в Совете национальной рабочей безопасности ищет перспективы будущего членства Украины в альянсе.
Кроме того, по информации FAZ, языковая проблема частично решена благодаря нынешнему вице-премьеру по вопросам евроатлантической главы Ольги Стефанишиной и главы Генштаба ВСУ Анатолии Баргилевича, которые взяли на себя основную работу в переговорах с США.
Ранее союзники Соединенных Штатов выразили некоторое беспокойство после того, как изучили «план победы» Зеленского.