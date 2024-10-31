В США назвали потенциальную победу Харрис новым сроком Обамы

В июле соперник Харрис Дональд Трамп заявил, что Байдена заставили уйти из гонки ведущие демократы, такие как Барак Обама и бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. «Обама его терпеть не может, и он не может терпеть Обаму. Обама сыграл свою роль, потому что сказал, что не собирается его поддерживать», — сказал он. По мнению Трампа, все бывшие соратники бросили его и сказали: «Или ты выйдешь хорошим, или мы примемся за тебя». После этого у Байдена не было выбора, заключил политик.