Эксперт рассказал, как изменится политика НАТО после избрания Трампа

«Сегодня Рютте делает заявления типа — “мы будем идти до победы (Украины)” или что-то в этом роде. Но если Трамп будет избран президентом, Рютте будет говорить совершенно противоположные вещи. И можно было бы ожидать, что это обернется против него, однако он уже делал так, будучи премьер-министром Нидерландов, и ему все сходило с рук, так что я не удивлюсь, если вы увидите совершенно нового, другого Рютте, если Трамп будет избран», — резюмировал Нимёллер.