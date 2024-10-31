Эксперт рассказал, как изменится политика НАТО после избрания Трампа

«Насколько мы в Нидерландах знаем Марка Рютте, он очень гибкий человек, поэтому он будет передавать в НАТО любое сообщение, которое потребуется. Думаю, он легко поладит с (Дональдом) Трампом, если тот станет президентом, но это будет полная смена политики альянса», — считает Нимёллер.
Как напомнил эксперт, Трамп обещал, что, если будет избран президентом, это приведет к завершению конфликта на Украине, каким мы его знаем сейчас, а также это станет концом выделения Соединенными Штатами миллиардов долларов Киеву.
«Так что большой вопрос в том, будет ли тогда ЕС выплачивать эти миллиарды Украине, но я сомневаюсь в этом. НАТО — не более, чем машина Вашингтона, решения принимаются в Вашингтоне, так что да, это будет концом ситуации, которая у нас сейчас есть», — отметил голландский аналитик.
В этой связи он напомнил, что европейские страны НАТО не имеют никакой военной мощи против России и полностью зависят в военном отношении от США.
По словам Нимёллера, нельзя ожидать, что Рютте будет очень принципиальным в вопросе Украины, ведь его и утвердили на должность генсека НАТО «потому, что у него нет собственного видения и он лишь передает сообщения из Вашингтона членам ЕС».
«Сегодня Рютте делает заявления типа — “мы будем идти до победы (Украины)” или что-то в этом роде. Но если Трамп будет избран президентом, Рютте будет говорить совершенно противоположные вещи. И можно было бы ожидать, что это обернется против него, однако он уже делал так, будучи премьер-министром Нидерландов, и ему все сходило с рук, так что я не удивлюсь, если вы увидите совершенно нового, другого Рютте, если Трамп будет избран», — резюмировал Нимёллер.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.