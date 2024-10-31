Беларусь закроет во Владивостоке посольство и откроет генконсульство

Генеральное консульство Беларуси появится во Владивостоке в 2025 году. Постановление об этом опубликовано на национальном правовом интернет-портале Беларуси. Власти страны объявили, что до 1 сентября следующего года закроют действующее отделение посольства и заменят его на консульство.
Помимо приморской столицы, подобные учреждения будут открыты в Нижнем Новгороде и Калининграде. К уже существующим консульствам в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону добавятся новые представительства, которые расширят дипломатическое присутствие Беларуси в России.
Решение о преобразовании отделений посольства в генеральные консульства продиктовано прежде всего активизацией торговли. В 2023 году товарооборот между Беларусью и Приморьем резко вырос: он достиг 22 миллиардов рублей, что на 193,3% больше по сравнению с 2022 годом, когда он составлял всего 7,5 миллиарда рублей.
Кроме того, Приморье занимает важное место в этой логистике, являясь своего рода посредником в обмене товарами между Китаем и Беларусью, и рост международных перевозок сыграл свою роль в расширении дипломатической сети Беларуси в России.
Функции посольства и консульства несколько отличаются: посольство занимается государственными вопросами и представляет страну в переговорах на высоком уровне, а консульство, помимо этого, ориентировано на гражданские дела. Именно в генконсульствах выдаются заграничные паспорта, оформляются визы и регистрируются браки.