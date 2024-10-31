Беларусь закроет во Владивостоке посольство и откроет генконсульство

Решение о преобразовании отделений посольства в генеральные консульства продиктовано прежде всего активизацией торговли. В 2023 году товарооборот между Беларусью и Приморьем резко вырос: он достиг 22 миллиардов рублей, что на 193,3% больше по сравнению с 2022 годом, когда он составлял всего 7,5 миллиарда рублей.