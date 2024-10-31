США допускают иностранное участие в конфликте на Украине

Данное заявление было сделано на пресс-конференции с его южнокорейским коллегой Ким Ен Хеном, трансляцию которой вел телеканал C-Span.
Остин отметил, что присутствие северокорейских солдат на стороне России может побудить других к принятию мер, однако он отказался комментировать возможные сценарии развития событий. По его словам, если войска КНДР будут сражаться вместе с российскими силами против Украины, то украинские военные имеют право «защищаться, используя оружие, предоставленное США и другими странами».
28 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что, согласно последней доступной информации, военные из КНДР уже задействованы в Курской области. Он призвал Москву и Пхеньян прекратить сотрудничество, поскольку оно якобы угрожает тихоокеанской и евроатлантической безопасности.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ответ на заседание Совбеза ООН по Украине, посвященное предполагаемому присутствию северокорейских военнослужащих на российской территории, заявил, что западные страны «пробили очередное дно» в своей дезинформационной кампании.