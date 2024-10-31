США допускают иностранное участие в конфликте на Украине

Остин отметил, что присутствие северокорейских солдат на стороне России может побудить других к принятию мер, однако он отказался комментировать возможные сценарии развития событий. По его словам, если войска КНДР будут сражаться вместе с российскими силами против Украины, то украинские военные имеют право «защищаться, используя оружие, предоставленное США и другими странами».