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США допускают иностранное участие в конфликте на Украине

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что возможное участие северокорейских войск на стороне России в конфликте с Украиной может подтолкнуть другие страны к различным действиям и потенциальному расширению боевых действий.

Источник: AP 2024

Данное заявление было сделано на пресс-конференции с его южнокорейским коллегой Ким Ен Хеном, трансляцию которой вел телеканал C-Span.

Остин отметил, что присутствие северокорейских солдат на стороне России может побудить других к принятию мер, однако он отказался комментировать возможные сценарии развития событий. По его словам, если войска КНДР будут сражаться вместе с российскими силами против Украины, то украинские военные имеют право «защищаться, используя оружие, предоставленное США и другими странами».

28 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что, согласно последней доступной информации, военные из КНДР уже задействованы в Курской области. Он призвал Москву и Пхеньян прекратить сотрудничество, поскольку оно якобы угрожает тихоокеанской и евроатлантической безопасности.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ответ на заседание Совбеза ООН по Украине, посвященное предполагаемому присутствию северокорейских военнослужащих на российской территории, заявил, что западные страны «пробили очередное дно» в своей дезинформационной кампании.