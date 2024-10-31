«Вся Ваша жизнь и многолетняя плодотворная деятельность являются примером неустанного служения национальному искусству и своей Родине, — говорится в поздравлении. — Вы сделали важный вклад в сохранение и развитие лучших традиций белорусской театральной школы. Ваши талант и высокое профессиональное мастерство — настоящая гордость Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа и образец для молодых артистов».
Президент выразил уверенность, что Тадеуш Кокштыс и в дальнейшем будет дарить радостные минуты зрителям, обогащать сокровищницу отечественной культуры.
Александр Лукашенко пожелал народному артисту здоровья, счастья и долгих лет жизни.
Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Тадеуша Кокштыса с 90-летием
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Тадеуша Кокштыса с 90-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Президента.
«Вся Ваша жизнь и многолетняя плодотворная деятельность являются примером неустанного служения национальному искусству и своей Родине, — говорится в поздравлении. — Вы сделали важный вклад в сохранение и развитие лучших традиций белорусской театральной школы. Ваши талант и высокое профессиональное мастерство — настоящая гордость Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа и образец для молодых артистов».