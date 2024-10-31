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Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Тадеуша Кокштыса с 90-летием

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Тадеуша Кокштыса с 90-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Президента.

Источник: AP 2024

«Вся Ваша жизнь и многолетняя плодотворная деятельность являются примером неустанного служения национальному искусству и своей Родине, — говорится в поздравлении. — Вы сделали важный вклад в сохранение и развитие лучших традиций белорусской театральной школы. Ваши талант и высокое профессиональное мастерство — настоящая гордость Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа и образец для молодых артистов».

Президент выразил уверенность, что Тадеуш Кокштыс и в дальнейшем будет дарить радостные минуты зрителям, обогащать сокровищницу отечественной культуры.

Александр Лукашенко пожелал народному артисту здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Лукашенко Александр