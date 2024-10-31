МИД РФ: выборы в Узбекистане были открытыми, конкурентными и справедливыми

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Выборы в Узбекистане были открытыми, конкурентными и справедливыми. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что российская сторона внимательно наблюдала за ходом избирательной кампании и процессом голосования. По приглашению Узбекистана представители РФ работали как в составе международных наблюдательных миссий (СНГ, ШОС, БДИПЧ ОБСЕ), так и в двустороннем формате (по линии Федерального Собрания, ЦИК, неправительственных организаций и др.).
«По нашим оценкам, выборы были открытыми, конкурентными и справедливыми, прошли в полном соответствии с обновленной Конституцией и Избирательным кодексом Узбекистана без каких-либо серьезных нарушений», — сказала Захарова.
Итоги голосования отражают волю узбекского народа и дают возможность продолжать провозглашенный президентом страны Шавкатом Мирзиёевым курс на построение Нового Узбекистана. Это повод поздравить народ Узбекистана, резюмировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, 27 октября в Узбекистане впервые по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе прошли парламентские выборы. Из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 — по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии. Явка по стране составила свыше 74%.