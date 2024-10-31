МИД РФ: выборы в Узбекистане были открытыми, конкурентными и справедливыми

Она отметила, что российская сторона внимательно наблюдала за ходом избирательной кампании и процессом голосования. По приглашению Узбекистана представители РФ работали как в составе международных наблюдательных миссий (СНГ, ШОС, БДИПЧ ОБСЕ), так и в двустороннем формате (по линии Федерального Собрания, ЦИК, неправительственных организаций и др.).