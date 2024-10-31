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Депутаты рассмотрят законопроект о бюджете на 2025 год

Также белорусские парламентарии на заседании уделят внимание проекту закона, которым вносятся корректировки в Налоговый кодекс.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Проект закона о республиканском бюджете на следующий год рассмотрят в четверг депутаты нижней палаты белорусского парламента, сообщили Sputnik в парламентской пресс- службе.

31 октября 2024 года в Овальном зале Дома Правительства под председательством Игоря Сергеенко состоится заседание Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

«На заседании планируется рассмотреть проект закона “О республиканском бюджете на 2025 год” в первом чтении», — рассказали в пресс-службе Палаты представителей.

Также в первом чтении будет рассмотрен проект закона, которым вносятся корректировки в Налоговый кодекс.

Кроме этого, в двух чтениях депутаты намерены рассмотреть проект закона о бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения (ФЗСН) на 2025 год, сообщили в пресс-службе.

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