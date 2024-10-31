Депутаты рассмотрят законопроект о бюджете на 2025 год

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Проект закона о республиканском бюджете на следующий год рассмотрят в четверг депутаты нижней палаты белорусского парламента, сообщили Sputnik в парламентской пресс- службе.
31 октября 2024 года в Овальном зале Дома Правительства под председательством Игоря Сергеенко состоится заседание Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
«На заседании планируется рассмотреть проект закона “О республиканском бюджете на 2025 год” в первом чтении», — рассказали в пресс-службе Палаты представителей.
Также в первом чтении будет рассмотрен проект закона, которым вносятся корректировки в Налоговый кодекс.
Кроме этого, в двух чтениях депутаты намерены рассмотреть проект закона о бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения (ФЗСН) на 2025 год, сообщили в пресс-службе.