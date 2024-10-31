Дмитрий Демешин: Регион идет по новой государственной политике

На протяжении двух с половиной часов он общался с жителями региона и журналистами из краевых и федеральных СМИ. Губернатор онлайн ответил на 40 вопросов, которые затрагивали различные аспекты жизни региона, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Один из первых вопросов журналистов касался широкой темы развития Хабаровского края, его возможностей и преимуществ. Дмитрий Демешин рассказал, что развитие региона идет по новой государственной политике ускоренного развития Дальнего Востока, называемого «разворотом на Восток».
Мы становимся лидерами этого процесса. Территории опережающего развития и режим свободного порта действительно работают — они предоставляют уникальные льготы для инвестиций на Дальний Восток, в том числе в Хабаровский край, отметил губернатор.
В Хабаровском крае идет строительство Тихоокеанской железной дороги, в Амурске создан гидрометаллургический комбинат, освоены золоторудные месторождения в Перевальном, Полянке и Кутынском. Реализуется проект по добыче и обогащению угля в Верхнебуреинском районе. Планируется освоение уникального месторождения Малмыжского. Также реализуются мастер-планы по развитию Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, разрабатываются долгосрочные планы для развития 22 ключевых населенных пунктов региона. Остров Большой Уссурийский может стать новым проектом, стимулирующим экономический рост.
— Я думаю, что с губернатором Дмитрием Викторовичем все задачи будут достигнуты, как мы знаем, у него не существует слова «нет». Поэтому здесь спокойно можно быть уверенным, что все задачи будут выполнятся в срок. У губернатора есть свои инструменты для мотивации и решения вопросов, для помощи, так скажем. Если в некоторых моментах поддержка вышестоящих органов. А здесь возникает вопрос о том, каким образом вопросы решаются. Как по опыту предыдущей профессиональной деятельности губернатора понятно, что будут четко определятся и дорабатываться те или иные задачи. Подобная постановка вопроса не дает возможности исполнителям не выполнить поставленные задачи. Во время «прямой линии» было комфортно видеть, какие вопросы возникают и в какие сроки будут решены, отметил член Общественной палаты Хабаровского края, директор филиала Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество “Знание” в Хабаровском крае Евгений Володькин.
Во время «прямой линии» губернатор привлек к ответу перед жителями главу Вяземского района Александра Усенко и нового министра здравоохранения края Станислава Мальцева. Планируется провести экспертизу лифтов и принять решение о их ремонте или замене на основе ее результатов. Этот вопрос на личном контроле у Дмитрия Демешина.