Дмитрий Демешин: Регион идет по новой государственной политике

— Я думаю, что с губернатором Дмитрием Викторовичем все задачи будут достигнуты, как мы знаем, у него не существует слова «нет». Поэтому здесь спокойно можно быть уверенным, что все задачи будут выполнятся в срок. У губернатора есть свои инструменты для мотивации и решения вопросов, для помощи, так скажем. Если в некоторых моментах поддержка вышестоящих органов. А здесь возникает вопрос о том, каким образом вопросы решаются. Как по опыту предыдущей профессиональной деятельности губернатора понятно, что будут четко определятся и дорабатываться те или иные задачи. Подобная постановка вопроса не дает возможности исполнителям не выполнить поставленные задачи. Во время «прямой линии» было комфортно видеть, какие вопросы возникают и в какие сроки будут решены, отметил член Общественной палаты Хабаровского края, директор филиала Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество “Знание” в Хабаровском крае Евгений Володькин.