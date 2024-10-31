Маск предрек США «самый веселый» период в случае победы Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Илон Маск считает, что второй срок кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа станет «самым веселым» периодом для Соединенных Штатов.
«Второй президентский срок Трампа станет самым веселым временем для Америки за последнее время. Это будет потрясающе», — написал он в X (ранее Twitter).
30 октября Трамп проехал по штату Висконсин в мусоровозе после того, как нынешний американский лидер Джо Байден сравнил сторонников Трампа с мусором.
Ранее Маск, сравнивая предварительные результаты досрочного голосования на выборах президента США в штате Пенсильвания в 2020 и 2024 годах, выразил мнение, что Трампа ждет «сокрушительная победа».
Очередные президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Республиканскую партию на них будет представлять Трамп, Демократическую — действующий вице-президент страны Камала Харрис.