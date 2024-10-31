Областные власти приобретут здание в центре Новосибирска за 0,5 млрд рублей

По словам господина Шилохвостова, с «Ростелекомом» была заключена договоренность о прямой продаже объекта без торгов при условии, что здание компания освободит за 18 месяцев. В течение этого срока «Ростелеком» будет являться арендатором площадей. В письме, направленном президентом «Ростелекома» Михаилом Осеевским новосибирскому губернатору Андрею Травникову, говорится, что средства, полученные от продажи здания, будут направлены на реконструкцию других объектов недвижимости компании.