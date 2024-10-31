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Областные власти приобретут здание в центре Новосибирска за 0,5 млрд рублей

Законодательное собрание Новосибирской области своим решением на сессии 31 октября согласовало приобретение в собственность региона здание ПАО «Ростелеком» на ул. Горького в Новосибирске.

Источник: Reuters

Власти области потратят на покупку 533 млн руб.

Речь в решении заксобрания идет о приобретении большей части восьмиэтажного здания общей площадью 8,6 тыс. кв. м. Как пояснил руководитель областного департамента имущества и земельных отношений Роман Шилохвостов, здание необходимо для размещения исполнительных органов власти региона. «В настоящее время площадь арендуемых нежилых помещений областными органами исполнительной власти и подведомственными учреждениями составляет порядка 33 тыс. кв. м. Ежегодно на эти цели из областного бюджета расходуется порядка 338 млн руб.», — сообщил он депутатам.

По словам господина Шилохвостова, с «Ростелекомом» была заключена договоренность о прямой продаже объекта без торгов при условии, что здание компания освободит за 18 месяцев. В течение этого срока «Ростелеком» будет являться арендатором площадей. В письме, направленном президентом «Ростелекома» Михаилом Осеевским новосибирскому губернатору Андрею Травникову, говорится, что средства, полученные от продажи здания, будут направлены на реконструкцию других объектов недвижимости компании.

недвижимость