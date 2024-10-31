Справки об СВО, отмена комиссий в СБП и перепись блогеров: гид по новым законам ноября

В России заведут реестр блогеров-десятитысячников. С 1 ноября пользователи социальных сетей и мессенджеров, у которых больше 10 тысяч подписчиков, должны будут предоставлять о себе данные в Роскомнадзор (РКН). Аккаунты тех, кто не зарегистрируется, будут заблокированы. Запреты на рекламу, репосты и финансирование для незарегистрированных блогеров-десятитысячников начнут действовать с 1 января 2025 года.