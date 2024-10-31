В России введут новую систему оплаты труда бюджетников

Об этом заявил президент страны Владимир Путин, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, в 2025 году появится более справедливая модель оплаты труда бюджетников в ряде пилотных регионов РФ. При этом, как отметил глава государства, распространить новый порядок уже на всю территорию страны планируется к началу 2027 года.
Путин также подчеркнул, что в данный момент заработная плата медработников привязана к средней зарплате по региону, однако при этом, что этот уровень разный и нередко значительно отличается даже в соседних субъектах федерации.
В свою очередь в российском правительстве также объяснили необходимость появления новой системы тем, что сегодня оклады бюджетников могут отличаться в несколько раз на разных территориях и учреждениях России, пишет РБК.