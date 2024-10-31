Казахстан и Вьетнам договорились о передаче осужденных

Мотивируя же важность ратификации документа, Байкадамов добавил, что растет интерес со стороны казахстанцев к Вьетнаму. Так, по его данным, если в 2020 году во Вьетнаме побывали около тысячи казахстанцев, то с начала текущего года уже 106 тыс., то есть рост в более чем в 100 раз.