Две компании из Узбекистана попали под новые санкции США

Uzstanex и её роль в санкционных поставках.
Uzstanex, основанная в 2018 году, занимается торговлей промышленными станками. Компания зарегистрирована в Яшнабадском районе Ташкента и имеет уставной фонд в размере 65 миллионов сумов. Единственным владельцем и учредителем Uzstanex является Василий Абрамов. Американские власти подозревают компанию в поставках станков российским клиентам, что нарушает ограничения на экспорт оборудования, используемого в стратегически важных отраслях, связанных с военными нуждами РФ.
The Elite Investment Group и экспорт в Россию
The Elite Investment Group была основана сравнительно недавно, в январе 2024 года, и специализируется на оптовой неспециализированной торговле. Компания зарегистрирована в Янгиюльском районе Ташкентской области, её уставной фонд составляет 3 миллиона сумов. Учредителем и директором выступает Нодира Казакбаева.
По данным Госдепартамента США, с марта по май 2024 года компания поставила российским компаниям продукцию на сумму около 190 тысяч долларов, включая электрические трансформаторы. В этих поставках также участвовала турецкая компания Guclu Global в качестве агента-перевозчика, что может свидетельствовать о попытке обойти международные санкции.
Позиция США: усиление контроля за соблюдением санкций
Первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо подчеркнул, что США и их союзники намерены ужесточить контроль над поставками ключевых технологий и оборудования, которые могут использоваться Россией в военных целях, особенно в рамках спецоперации на Украине.
«США и их союзники продолжают принимать решительные меры по всему миру, чтобы остановить поток чрезвычайно важных инструментов и технологий, которые нужны России», — отметил Адейемо.