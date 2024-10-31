Две компании из Узбекистана попали под новые санкции США

Минфин США ввел новые антироссийские санкции, направленные против более 30 физических лиц и свыше 360 компаний по всему миру. В список санкций попали и две компании из Узбекистана — Uzstanex и The Elite Investment Group. Обе фирмы обвиняются в поставках санкционных товаров, таких как станки и электрические трансформаторы, в Россию, в нарушение американских торговых запретов.