ВС РФ сбили 21 БПЛА ВСУ над Россией. Военная операция, день 981-й

9:01 Средства РЭБ ночью подавили над Ростовской областью девять БПЛА, сообщил губернатор.
8:56 Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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8:38 Силы ПВО сбили два БПЛА самолетного типа над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Богомаз.
8:23 США обеспокоены «растущей зависимостью Венгрии от Москвы и Пекина» и ее возможными последствиями, заявил посол США в Будапеште Дэвид Прессман, сообщает Politico.
8:11 Министр обороны США Ллойд Остин не исключил прямое вовлечение военных из третьих стран в конфликт на Украине на стороне Киева в ответ на возможное присутствие военных из КНДР в зоне СВО.
8:05 ❗️ Силы ПВО за ночь уничтожили 21 украинский беспилотник над территорией России, сообщили в Минобороны.
8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 981-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.