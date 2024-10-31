В Башкирии приватизировать госимущество будут по-новому

«Ранее действовала другая схема: если аукцион не состоялся, имущество выставлялось на продажу без объявления цены, — напомнил спикер башкирского парламента Константин Толкачев. — Это открывало возможности для злоупотреблений: в конверте можно было указать какую угодно сумму и по закону имущество должно было отходить победителю по цене наибольшего предложения, пусть даже это условно 10 рублей. Госорганы вынуждены были прилагать усилия, чтобы избежать применения этой процедуры и не допустить разбазаривания госимущества. Новым законом установлен порог, ниже которого опускать цену имущества нельзя».