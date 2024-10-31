В Башкирии приватизировать госимущество будут по-новому

В республиканский закон «О приватизации государственного имущества в РБ» внесены изменения. В частности, установлен новый способ приватизации — продажа по минимально допустимой цене. Продавать госимущество таким образом можно будет в случае, если не состоялась его продажа посредством публичного предложения.
«Ранее действовала другая схема: если аукцион не состоялся, имущество выставлялось на продажу без объявления цены, — напомнил спикер башкирского парламента Константин Толкачев. — Это открывало возможности для злоупотреблений: в конверте можно было указать какую угодно сумму и по закону имущество должно было отходить победителю по цене наибольшего предложения, пусть даже это условно 10 рублей. Госорганы вынуждены были прилагать усилия, чтобы избежать применения этой процедуры и не допустить разбазаривания госимущества. Новым законом установлен порог, ниже которого опускать цену имущества нельзя».
Согласно закону при продаже по минимально допустимой цене цена государственного имущества устанавливается в размере 5% от цены первоначального предложения, указанной в информационном сообщении о продаже посредством публичного предложения. Если же цена первоначального предложения более 20 млн рублей, то минимально допустимая цена госимущества будет устанавливаться в размере 10% этой суммы.
«Для участия в таких торгах претендент должен внести задаток в размере 1% первоначального предложения, — уточнил Толкачев. — Если впоследствии участник откажется от сделки, то его ждет штраф. Задаток при этом не возвращается. Такой порядок станет преградой для недобросовестных участников и повысит результативность торгов».
Также законом уточнены отдельные вопросы, связанные с приватизацией объектов электросетевого хозяйства, теплосетей