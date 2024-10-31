Экстренное оповещение получили жители Алматы

Вместе с тем информируем, что в период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения. В этой связи, Алматинский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом призывает граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, возможным временным ограничениям передвижения транспорта и населения.