Экстренное оповещение получили жители Алматы

Практически одновременно с экстренным оповещением полиция города распространила информацию о том, что 31 октября под эгидой Антитеррористического центра РК на территории Алматы проводятся антитеррористические учения.
Цель учения — проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к реагированию на различные угрозы террористического характера.
Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах уязвимых в террористическом отношении.
Вместе с тем информируем, что в период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения. В этой связи, Алматинский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом призывает граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, возможным временным ограничениям передвижения транспорта и населения.
Жителей и гостей города просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов.
Следует отметить, что, согласно ст. 443 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.