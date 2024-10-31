Олбани
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экстренное оповещение получили жители Алматы

На гаджеты жителей города Алматы пришло экстренное оповещение. Как оказалось, это предупреждение о проведении антитеррористического учения, сообщает Zakon.kz.

Источник: Министерство обороны РК

Практически одновременно с экстренным оповещением полиция города распространила информацию о том, что 31 октября под эгидой Антитеррористического центра РК на территории Алматы проводятся антитеррористические учения.

Цель учения — проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к реагированию на различные угрозы террористического характера.

Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах уязвимых в террористическом отношении.

Вместе с тем информируем, что в период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения. В этой связи, Алматинский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом призывает граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, возможным временным ограничениям передвижения транспорта и населения.

Жителей и гостей города просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов.

Следует отметить, что, согласно ст. 443 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.

учения