Коркино вместо Натальи Лощининой возглавит челябинский чиновник

— Помимо общего управления муниципалитетом врио главы предстоит оперативно включиться в работу региональной комиссии по комплексному улучшению ситуации в Коркино, — добавили в пресс-службе правительства.
Несколькими часами ранее стало известно, что глава Ленинского района Челябинска Александр Орёл уволился по собственному желанию. Исполняющей обязанности главы администрации района назначена Ольга Гущина.
Глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина объявила о своей отставке в среду, 30 октября. Чиновница покинула пост после волнений, случившихся в городе из-за убийства цыганами таксистки, матери двоих детей Елены Сарафановой.
Напомним, тело 40-летней таксистки с ножевыми ранениями нашли в Коркино вечером, 23 октября. Подозреваемым в преступлении оказался 17-летний подросток, его задержали. По решению суда ближайшие два месяца он проведёт в СИЗО. Преступление спровоцировало волнения местных жителей. На улицы с требованием наказать виновных вышли около 150 человек. Во время беспорядков пострадали два человека, по которым из дробовика выстрелил житель города. На утро 25 октября ситуация стабилизировалась. Правоохранители задержали мужчину, стрелявшего по людям. Начальник областного главка МВД Сергей Космачёв отстранил от работы руководителя коркинской полиции.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил следователям провести исчерпывающую проверку среди лиц цыганской диаспоры, а уголовные дела об убийстве таксистки и покушении на убийство ещё двух коркинцев передать в производство в главное управление ведомства.
Губернатор Алексей Текслер после церемонии прощания с погибшей провёл в Коркино заседание оперативного штаба с участием силовиков и чиновников. В ходе совещания глава региона дал ряд важных поручений.
Подруга детства убитой Анна Купырина написала трогательный пост, в котором рассказала, какие взрослые и глубокие стихи писала маленькая Лена Сарафанова. И сама посвятила ей несколько четверостиший, которые превратил в песню музыкант и композитор из Коркино Валерий Межевич. В городе тем временем проходят массовые проверки цыган. На представителей этой этнической группы составлено 30 административных протоколов.