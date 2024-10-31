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СВР: в ОБСЕ признают небывалый уровень нарушений на выборах в Молдавии

СВР: в ОБСЕ признают беспрецедентный уровень нарушений на выборах в Молдавии.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В ОБСЕ неформально признают беспрецедентный уровень нарушений со стороны властей в ходе первого тура президентских выборов в Молдавии и референдума, сообщили в пресс-бюро СВР.

«Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что в руководстве секретариата ОБСЕ в неформальном порядке признают беспрецедентный уровень нарушений со стороны властей в ходе прошедших 20 октября 2024 года первого тура президентских выборов в Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции страны», — говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, об этом свидетельствует поступающая в Вену информация от многочисленных зарубежных наблюдателей, в том числе представляющих структуры ОБСЕ.