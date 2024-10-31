СВР: в ОБСЕ признают небывалый уровень нарушений на выборах в Молдавии

«Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что в руководстве секретариата ОБСЕ в неформальном порядке признают беспрецедентный уровень нарушений со стороны властей в ходе прошедших 20 октября 2024 года первого тура президентских выборов в Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции страны», — говорится в сообщении.