СВР: в ОБСЕ признают небывалый уровень нарушений на выборах в Молдавии

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В ОБСЕ неформально признают беспрецедентный уровень нарушений со стороны властей в ходе первого тура президентских выборов в Молдавии и референдума, сообщили в пресс-бюро СВР.
«Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что в руководстве секретариата ОБСЕ в неформальном порядке признают беспрецедентный уровень нарушений со стороны властей в ходе прошедших 20 октября 2024 года первого тура президентских выборов в Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции страны», — говорится в сообщении.
По информации спецслужбы, об этом свидетельствует поступающая в Вену информация от многочисленных зарубежных наблюдателей, в том числе представляющих структуры ОБСЕ.