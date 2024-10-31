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В Кызылординской области упразднили несколько сел

Принято совместное постановление акимата Кызылординской области и решение областного маслихата от 23 октября 2024 года «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Кызылординской области», сообщает Zakon.kz.

Источник: amanatpartiasy.kz

В частности, упраздняются следующие населенные пункты с последующим включением в состав ближайших сел:

по Аральскому району:

  • село Куршек сельского округа Аккум, включается в состав села Шижага сельского округа Аккум;

по Шиелийскому району:

  • населенный пункт Разъезд 16 сельского округа Сулутобе, включается в состав села Сулутобе сельского округа Сулутобе;
  • населенные пункты Ферма 2, Кирпичный завод и Разъезд 18 сельского округа Тартогай, включаются в состав села Тартогай сельского округа Тартогай;
  • населенный пункт Разъезд 20 сельского округа Алмалы, включается в состав села Алмалы сельского округа Алмалы;
  • село Актам сельского округа Байтерек, включается в состав села Бидайколь сельского округа Байтерек.

Совместное постановление и решение вводятся в действие с 10 ноября.