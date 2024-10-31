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СВР обвинила власти Молдавии в использовании административного ресурса

СВР: на выборах в Молдавии власти повсеместно использовали админресурс.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Во время недавних выборов в Молдавии были выявлены вопиющие нарушения, связанные с повсеместным использованием властями страны административного ресурса, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«К числу наиболее вопиющих нарушений в секретариате ОБСЕ относят повсеместное использование властями административного ресурса».

говорится в релизе.

«Кишинев под угрозой резкого сокращения финансирования требовал от местных администраций обеспечить нужные центральным властям результаты волеизъявления граждан. Центральная избирательная комиссия дала районным избиркомам команду обеспечить “правильный” подсчет голосов, в том числе путем внесения корректировок в протоколы участковых комиссий», — отметили в СВР.

На избирательных участках для молдавской диаспоры в странах Европы отсутствовал независимый контроль за процессом голосования, не было достоверных данных о количестве избирателей, уточнили в службе.