СВР обвинила власти Молдавии в использовании административного ресурса

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Во время недавних выборов в Молдавии были выявлены вопиющие нарушения, связанные с повсеместным использованием властями страны административного ресурса, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
«К числу наиболее вопиющих нарушений в секретариате ОБСЕ относят повсеместное использование властями административного ресурса».
«Кишинев под угрозой резкого сокращения финансирования требовал от местных администраций обеспечить нужные центральным властям результаты волеизъявления граждан. Центральная избирательная комиссия дала районным избиркомам команду обеспечить “правильный” подсчет голосов, в том числе путем внесения корректировок в протоколы участковых комиссий», — отметили в СВР.
На избирательных участках для молдавской диаспоры в странах Европы отсутствовал независимый контроль за процессом голосования, не было достоверных данных о количестве избирателей, уточнили в службе.