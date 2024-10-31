Радий Хабиров рассказал, как Башкирия стала самым читающим регионом.

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал в соцсетях итоги Х всероссийского конкурса «Самый читающий регион», по итогам которого республика получила статус «Литературный флагман России — 2024». Ранее о результатах этого конкурса рассказывал «Башинформ».
Радий Хабиров назвал республику самым читающим регионом страны, а победу в конкурсе — заслуженной.
«Считаю победу заслуженной. В этом году мы провели уже вторую Международную книжную ярмарку “Китап-байрам”. В ней участвовали более 170 тысяч человек. Этот фестиваль — один из культурных брендов нашего региона, его любят и ждут наши жители. И это очень важно для нас, ведь одна из главных целей — привить детям любовь к чтению, напомнить, что книга — лучший учитель. В Башкортостане очень развита библиотечная сеть. В регионе более 3200 библиотек, сотрудники которых вносят свой большой вклад в формирование у подрастающего поколения любви к книгам. Благодарю их за эту работу. И спасибо организаторам конкурса за высокую оценку нашего региона», — написал Глава республики.