Штат Нацпалаты сократят на 30%

«Мы на 30% оптимизировали штат палаты и в центральном аппарате, и в регионах. Начали снизу вверх, с наших региональных палат… В каждом регионе есть свои приоритеты, по каждому из этих приоритетов создали отраслевые региональные советы, куда вошли представители малого и среднего бизнеса, неравнодушные люди. Собрали 158 советов, это больше 10 тыс. новых лиц. В итоге какая структура? Сейчас президиум — это 59 человек, есть комитеты президиума и аккредитованные ассоциации — 210 человек, 20 региональных советов, там 514 человек», — уточнил Раимбек Баталов.