Штат Нацпалаты сократят на 30%

Штат Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» оптимизируют на 30%. Об этом на встрече с журналистами сообщил председатель президиума НПП Раимбек Баталов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Мы на 30% оптимизировали штат палаты и в центральном аппарате, и в регионах. Начали снизу вверх, с наших региональных палат… В каждом регионе есть свои приоритеты, по каждому из этих приоритетов создали отраслевые региональные советы, куда вошли представители малого и среднего бизнеса, неравнодушные люди. Собрали 158 советов, это больше 10 тыс. новых лиц. В итоге какая структура? Сейчас президиум — это 59 человек, есть комитеты президиума и аккредитованные ассоциации — 210 человек, 20 региональных советов, там 514 человек», — уточнил Раимбек Баталов.
Съезд президиума запланировано провести в ноябре, на нем будут приняты изменения по структуре.
«Президиум будет (состоять из — Ред.) 45 человек… Мы уже все материалы подготовили. Ну и немаловажно, после съезда в декабре-январе у нас будет переизбрание новых составов региональных советов», — сообщил Раимбек Баталов.
Он пояснил, почему эти изменения не были произведены раньше: палата не может поменять устав без изменений в законодательство по ее деятельности.
«1,5−2 года тому назад подготовили все необходимые поправки и большой так называемый “девятый пакет”. Это 1,5 тыс. изменений в разные законы. Думали, что этот вопрос с парламентом решим в течение трех, может быть, чуть больше месяцев, но застряли, к сожалению, на 1,5 года. Мы отстаиваем свою позицию, госорганы отстаивают свою, где-то мы действительно поняли, что палку перегнули», — добавил глава НПП.
Он пояснил, данные поправки были приняты в апреле, а в силу вступили в июне 2024 года.