Кабмин Молдовы утвердил план действий в случае ЧС в газовой сфере

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Кабинет министров Молдовы на своем заседании в среду утвердил план действий в случае чрезвычайных ситуаций в сфере природного газа.
Документ разработало Министерство энергетики, он устанавливает меры по обеспечению поставок природного газа, адаптированные к трем уровням кризиса: ситуации раннего предупреждения, ситуации повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. В положении также приведены основные показатели для объявления уровня кризиса, обязательства по отчетности и действия, которые могут быть применены для каждого из уровней.
Постановление определяет механизмы сотрудничества между компаниями газового сектора, Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ), Министерством энергетики и Комиссией по чрезвычайным ситуациям (КЧС). В зависимости от типа и серьезности кризиса эти структуры будут активировать конкретные меры, направленные на обеспечение непрерывности поставок природного газа в Молдову.
Проект также включает план действий по предотвращению чрезвычайных ситуаций в сфере газоснабжения и основные стандарты безопасности. Для поддержания стабильности в случае возникновения чрезвычайной ситуации газоснабжением будут в приоритетном порядке обеспечены домохозяйства, больницы, детские сады и другие государственные учреждения, предоставляющие основные социальные услуги.
Важным элементом регулирования предусмотрено приоритетное выделение газа для электростанций, производящих электроэнергию на основе природного газа и играющих важнейшую роль в энергосистеме, подчеркнули в правительстве.