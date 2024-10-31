Кабмин Молдовы утвердил план действий в случае ЧС в газовой сфере

Документ разработало Министерство энергетики, он устанавливает меры по обеспечению поставок природного газа, адаптированные к трем уровням кризиса: ситуации раннего предупреждения, ситуации повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. В положении также приведены основные показатели для объявления уровня кризиса, обязательства по отчетности и действия, которые могут быть применены для каждого из уровней.