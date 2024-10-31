В Самарской области ветеранам труда назначили ежемесячную выплату с января 2025

Ежемесячную выплату будут получать более 369 тысяч человек. На эти цели в бюджете Самарской области заложили 4,2 миллиарда рублей. Точная сумма пока не называется. По подсчетам «КП-Самара», размер выплаты ветеранам труда в регионе составит около 948 рублей каждый месяц.