В Самарской области ветеранам труда назначили ежемесячную выплату с января 2025

С 1 января 2025 года в Самарской области назначили ежемесячную выплату ветеранам труда федерального и регионального значения, проживающим на территории региона. Об этом сообщили на заседании регионального правительства.
Ежемесячную выплату будут получать более 369 тысяч человек. На эти цели в бюджете Самарской области заложили 4,2 миллиарда рублей. Точная сумма пока не называется. По подсчетам «КП-Самара», размер выплаты ветеранам труда в регионе составит около 948 рублей каждый месяц.
Также с 2025 года ежегодную выплату к 9 Мая будут получать все жители региона, которые попадают в категорию «дети войны». В Самарской области это более 114 тысяч человек.
Напомним, в регионе закупят 50 новых автомобилей скорой помощи в 2025 году. Степень износа автопарка превысила 48%.