Омский министр образования Иван Кротт ушёл в отставку

Иван Кротт — кандидат исторических наук. Окончил факультет ОмГПУ в 1999 году, а в 2007-м стал доцентом кафедры отечественной истории. С 2019 года Иван Кротт занимал пост ректора ОмГПУ. В феврале 2023-го он возглавил министерство образования Омской области, а с апреля прошлого года стал заместителем председателя правительства. Две недели назад, 19 октября, Ивана Кротта освободили от этой должности.



Анатолий Полынский был назначен на должность замминистра образования в феврале этого года. Он окончил исторический факультет ОмГПУ. С 2008 года начал преподавать в омских вузах, защитил кандидатскую диссертацию. Позже занимался управлением в сфере образования.