Биография Ольги Чемодановой, главного идеолога Минска, инициативная группа которой подала документы в ЦИК Беларуси перед выборами президента 2025

— Сегодня школа абсолютно может организовать любой выпускной вечер в современном стиле, в том стиле, который будут предлагать те же выпускники. Знаете, нет смысла идти в ресторан, про который никто никогда не знал или может быть знал, слышал. Я не понимаю, какие могут быть воспоминаниями оттуда, — отмечала Ольга Чемоданова.