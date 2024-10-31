Биография Ольги Чемодановой, главного идеолога Минска, инициативная группа которой подала документы в ЦИК Беларуси перед выборами президента 2025

Инициативная группа начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольги Чемодановой подала документы в Центральную избирательную комиссию перед президентскими выборами, которые состоятся 26 января 2025 года.
«В ЦИК Беларуси представлены документы о регистрации инициативной группы по выдвижению Ольги Чемодановой кандидатом в президенты Республики Беларусь», — говорится в сообщении ЦИК Беларуси.
Ольга Чемоданова родилась 13 октября 1977 года в Минском районе. Она окончила Белорусский государственный университет. Работу в правоохранительных органах Чемоданова начала с Инспекции по делам несовершеннолетних Боровлянского отдела милиции. Она работала участковым инспектором, а также инспектором по делам несовершеннолетних.
С должности руководителя инспекции по делам несовершеннолетних УВД Минского райисполкома Чемоданова перешла на пост пресс-секретаря Министерства внутренних дел. С должности начальника УИОС МВД Ольга Чемоданова ушла в звании полковника милиции.
В 2021 году Чемоданова стала председателем минской организации Белорусского союза женщин. Также в 2021 году она возглавила главное управление идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома. Чемоданова является лауреатом премии президента Беларуси «За духовное возрождение». Также она имеет звание «Человек года Минщины».
Ольга Чемоданова рассказала, что училась в БГУ на учителя белорусского языка и литературы, пишет sb.by.
— Обожала наших классиков: Короткевича, Коласа, Богдановича. Перечитывала их книги неоднократно.
Она добавляла, что уже в подростковом возрасте на понимала, как можно не любить свой народ и Родину. По словам Ольги, ее карьера педагога не сложилась, так как она почувствовала другой потенциал.
— Когда решила пойти в милицию, не представляла, чем занимаются инспекторы по делам несовершеннолетних. Заглянула в Минское районное управление внутренних дел из интереса: возьмут или нет? Конечно, мне отказали.
Она отмечала, что никто не рискнет взять на работу в органы девушку, у которой нет опыта. Однако Чемоданова сказала, что смогла настоять на том, чтобы дали попробовать.
— Ровно через год получила первую награду: начальник УВД вручил свидетельство о признании меня лучшим сотрудником, — призналась Ольга Чемоданова.
Также Чемоданова, анализируя работу СМИ Минска, отмечала, что необходимо чувствовать запрос, исходящий от населения, предлагать новые темы для обсуждения, а также вовремя, объективно говорить о том, что актуально сегодня, пишет БелТА.
Ольга Чемоданова ведет соцсети, где размещает информацию со встреч и рабочих поездок. Фото: соцсети Ольги Чемодановой.
Начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома комментировала проведение выпускных вечеров в Беларуси. Она обращала внимание на то, что центром притяжение для проведения выпускных остается всегда школа.
— Сегодня школа абсолютно может организовать любой выпускной вечер в современном стиле, в том стиле, который будут предлагать те же выпускники. Знаете, нет смысла идти в ресторан, про который никто никогда не знал или может быть знал, слышал. Я не понимаю, какие могут быть воспоминаниями оттуда, — отмечала Ольга Чемоданова.
Ольга Чемоданова активно ведет свои социальные сети, где публикует информацию со встреч, рабочих поездок. К примеру, в публикации за 7 сентября она выложила информацию о встрече с молодежью, которая состоялась в Минске. Публикация за 24 августа посвящена посещению Всемирного женского форума, состоявшегося в Монголии.
Ольга Чемоданова на Всемирном женском форуме в Монголии. Фото: соцсети Ольги Чемодановой.
Ранее ЦИК получил документы на регистрацию инициативных групп Гайдукевича и Хижняка. А 26 октября стало известно, что инициативная группа президента Беларуси Александра Лукашенко подала документы на регистрацию в ЦИК.
Напомним, что белорусы записывают видео со словом «Надо!» в ответ на слова Александра Лукашенко об участии в выборах президента в 2025 году: «Если сторонники мои скажут, что это надо…».
Кстати, сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты стартует 7 ноября в Беларуси. Он продлится по 6 декабря. А регистрация кандидатов в президенты начнется 22 декабря в Беларуси.