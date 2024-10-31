В Молдавии проходят обыски по делам о коррупции на выборах

Согласно переданным материалам, 12 представителей политической партии подозреваются в предложении избирателям финансовых средств для реализации ими своих избирательных прав в пользу кандидата, зарегистрированного в президентской предвыборной гонке. «Таким образом, сегодняшние обыски направлены как на действия уголовного преследования в домах подозреваемых, так и в штаб-квартире политического формирования. Все лица подлежат конвоированию в НАЦ на слушания, один из них уже задержан на 72 часа, являясь лидером Чимишлийской территориальной организации», — подчеркивается в сообщении, при этом не уточняется, какой именно партии, однако на фото к сообщению видна надпись, расположенная на здании — блок «Победа».