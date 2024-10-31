В Молдавии проходят обыски по делам о коррупции на выборах

КИШИНЕВ, 31 окт — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в разных населенных пунктах Молдавии по семи уголовным делам о коррупции на выборах, в которых фигурируют 12 подозреваемых, сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ).
«Сотрудники НАЦ и прокуроры Кишинева, Бельцов и Кагула в настоящее время проводят обыски в нескольких населенных пунктах районов Хынчешты, Калараш, Страшены, Ниспорены, Криулены, Флорешты и Оргеев. Действия происходят в рамках семи уголовных дел, возбужденных по признакам совершения преступлений, предусмотренных ст. 1811 часть (1) Уголовного кодекса — избирательная коррупция», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАЦ.
Согласно переданным материалам, 12 представителей политической партии подозреваются в предложении избирателям финансовых средств для реализации ими своих избирательных прав в пользу кандидата, зарегистрированного в президентской предвыборной гонке. «Таким образом, сегодняшние обыски направлены как на действия уголовного преследования в домах подозреваемых, так и в штаб-квартире политического формирования. Все лица подлежат конвоированию в НАЦ на слушания, один из них уже задержан на 72 часа, являясь лидером Чимишлийской территориальной организации», — подчеркивается в сообщении, при этом не уточняется, какой именно партии, однако на фото к сообщению видна надпись, расположенная на здании — блок «Победа».
Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после выборов президент Молдавии Майя Санду заявила, правоохранительные органы якобы располагают «доказательствами» попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150−300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского «Промсвязьбанка» (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. По подозрению в электоральной коррупции задержаны несколько представителей оппозиционного блока «Победа».
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте — отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.