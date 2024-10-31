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Токаев рассказал международным инвесторам о планах по строительству АЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета иностранных инвесторов высказался о планах по строительству атомной электростанции, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Источник: Акорда

«Казахстан имеет огромный потенциал для развития атомной энергии. Наша страна является лидером по добыче урана и имеет почти полный ядерный топливный цикл. Как вы знаете, в рамках референдума было поддержано строительство первой атомной электростанции, что является долгосрочной инвестицией в нашу энергетическую безопасность. В настоящее время мы рассматриваем создание международного консорциума для реализации этого проекта», — сказал Токаев.

Напомним, в Астане проходит 33-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан.

Основная тема заседания — «Новый инвестиционный цикл Казахстана».

В состав Совета с казахстанской стороны входят премьер-министр и члены правительства страны, руководители Национального банка и АО «НУХ “Байтерек”, с иностранной стороны — руководители 32 крупных транснациональных иностранных компаний и международных организаций в качестве членов и 7 руководителей в качестве наблюдателей.

энергетика