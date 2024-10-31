Токаев рассказал международным инвесторам о планах по строительству АЭС

«Казахстан имеет огромный потенциал для развития атомной энергии. Наша страна является лидером по добыче урана и имеет почти полный ядерный топливный цикл. Как вы знаете, в рамках референдума было поддержано строительство первой атомной электростанции, что является долгосрочной инвестицией в нашу энергетическую безопасность. В настоящее время мы рассматриваем создание международного консорциума для реализации этого проекта», — сказал Токаев.