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Мирзиёев запустит новые проекты в Навоийской области

Глава республики посетит Навоийскую область с двухдневным визитом.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл в Навоийскую область, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«В ходе поездки глава государства ознакомится с крупными индустриальными проектами, деятельностью новых предприятий и образовательных учреждений», — говорится в сообщении.

Во второй день визита запланированы запуск новых проектов и совещание по вопросам дальнейшего развития области.

Навои — регион с огромным промышленным потенциалом, который в последние годы еще более увеличивается благодаря экономическим и инвестиционным возможностям, добавили в пресс-службе.

Шавкат Мирзиеев