Мирзиёев запустит новые проекты в Навоийской области

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл в Навоийскую область, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
«В ходе поездки глава государства ознакомится с крупными индустриальными проектами, деятельностью новых предприятий и образовательных учреждений», — говорится в сообщении.
Во второй день визита запланированы запуск новых проектов и совещание по вопросам дальнейшего развития области.
Навои — регион с огромным промышленным потенциалом, который в последние годы еще более увеличивается благодаря экономическим и инвестиционным возможностям, добавили в пресс-службе.