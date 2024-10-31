Лукашенко выступит на международной конференции по евразийской безопасности

Планируется, что глава государства выступит на сессии высокого уровня, которая открывает конференцию.



На ней планируются также выступления высокопоставленных гостей. В их числе будут министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел и по делам экспатриантов Сирии Бассам Саббаг. Будут также руководители международных организаций нашего региона — генеральные секретари ОДКБ, СВМДА, СНГ, государственный секретарь Союзного государства.



Ожидается, что в конференции примут участие около 600 участников из более чем 40 стран. Это высокопоставленные гости со всей Большой Евразии, представители стран ОБСЕ, СНГ, ШОС, руководители ряда международных организаций, руководители и высокопоставленные эксперты ведущих фабрик мысли всего Евразийского региона.



Для освещения мероприятий конференции аккредитованы полторы сотни белорусских и зарубежных журналистов.



Ранее об ожиданиях от конференции с БЕЛТА поделился пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз: «Участники конференции и Беларусь как страна-организатор рассчитывают, что мероприятие позволит обсудить и всем вместе наметить перспективные контуры будущей евразийской безопасности, будущей безопасности нашего региона, а также обсудить инициативу, выдвинутую Республикой Беларусь и поддержанную нашим стратегическим партнером — Российской Федерацией, о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке».



На площадке проведения сессии высокого уровня представлены две выставки БЕЛТА — «Суверенная Беларусь» и «Беларусь. Взлет».