Вольфович: ситуация на границе Беларуси нестабильная из-за Запада

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Беларусь никому не угрожает, но готова защищаться всеми имеющимися средствами, сказал государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович на полях конференции по безопасности, передает корреспондент Sputnik.
По его словам, белорусские власти сделали соответствующие выводы после событий 2020 года в том, что касается структуры силового блока.
«Избирательная кампания в Беларуси, я уверен, пройдет более организованно, чем те избирательные кампании, которые сегодня проходят в мире».
Александр Вольфович обратил внимание на то, как сейчас идет избирательная кампания в Соединенных Штатах, где уже началось досрочное голосование.
«В Беларуси избирательная кампания всегда проходила открыто, планово и организовано», — подчеркнул он.
По его мнению, в настоящее время ситуация на внешних границах республики не может стабилизироваться, потому что западные страны активизируют военную деятельность.
«Буквально недавно завершилось проведение двух крупнейших учений вблизи границ Республики Беларуси, на которых отрабатывались вопросы применения ядерного оружия», — рассказал Александр Вольфович.
После чего констатировал, что в подобных условиях ситуация не может быть стабильной, но белорусские власти следят за военными группировками Запада и понимают происходящее на территории Польши и стран Балтии.
«Предпринимаем соответствующие шаги: мы никому не угрожаем, но мы готовы защищать свою страну всеми имеющимися силами и средствами, которые есть в арсенале наших силовых структур», — подытожил госсекретарь Совбеза.