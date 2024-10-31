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Лукашенко: масштаб охватившего планету кризиса очевиден

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштаб охватившего планету кризиса очевиден. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

«Как правило, говоря о безопасности, подразумевают гарантии защиты от посягательств на свою территорию. Однако всеобъемлющая безопасность по определению должна давать гарантии государствам не только в военной сфере, но и в политической, экономической, информационной и иных. Если смотреть под таким углом, становится очевидным масштаб охватившего планету кризиса», — отметил Александр Лукашенко.

Лукашенко Александр