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Лукашенко вступился за Генерального секретаря ООН

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разгул «демократии» привел к расколу гражданского общества в пугающе большом количестве государств. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

«Что общего с демократией имеет объявление персоной нон грата Генерального секретаря ООН за его принципиальную позицию, которую он наконец-то откровенно высказал? Или как расценить неутихающие нападки на Антониу Гутерриша за то, что он посетил саммит БРИКС — объединения стран, дающих почти 40% мирового ВВП?» — отметил Александр Лукашенко.

Лукашенко Александр
ООН