Лукашенко вступился за Генерального секретаря ООН

«Что общего с демократией имеет объявление персоной нон грата Генерального секретаря ООН за его принципиальную позицию, которую он наконец-то откровенно высказал? Или как расценить неутихающие нападки на Антониу Гутерриша за то, что он посетил саммит БРИКС — объединения стран, дающих почти 40% мирового ВВП?» — отметил Александр Лукашенко.