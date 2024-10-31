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Подробности Концепции безопасности Союзного государства озвучили в Минске

В Минске рассказали подробности Концепции безопасности Союзного государства.

Источник: Комсомольская правда

Подробности Концепции безопасности Союзного государства озвучили в Минске, сообщили в эфире телеканала СТВ.

В эфире напомнили о том, что в 2024 году будет принята новая Концепция безопасности Союзного государства, где будут закреплены положения о том, что Беларусь и Россия будут противодействовать политике недружественных стран и объединений для достижения целей двух стран.

По словам заместителя государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Неверовского, концепция разрабатывалась более полутора лет совместной белорусской и российской группой. Также к указанной работе были привлечены специалисты из всех сфер безопасности.

— И основная цель нашей концепции — это увидеть те проблемы, которые произошли за 25 лет после принятия нынешней Концепции, потому что мир существенно изменился, — подчеркнул Неверовский.

Он добавил, что также цель концепции состоит в том, чтобы увидеть стратегические интересы Союзного государства, пути дальнейшего движения, как будет выстраиваться мир и спокойствие в Союзном государстве.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вопрос вхождения Беларуси в состав России никогда не стоял.

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